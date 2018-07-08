حامل دارو از صمغ گیاه کندر ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، پرستو نامداریان محقق واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه بافت استخوانی بخش سفت استخوان را تشکیل داده و نگهدارنده بافت همبند در بدن است، گفت: از جمله مسائل قابل توجه در ارتباط با بافت استخوانی، نقص‌های دربرگیرنده آن در نتیجه آسیب‌دیدگی استخوان به دلایلی نظیر تصادف، سرطان و... است.

وی افزود: امروزه افزایش سن امید به زندگی، اهمیت ترمیم و جایگزینی بافت‌های معیوب بدن بخصوص بافت استخوانی را دو چندان کرده است. در سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل توجهی در ارتباط با جایگزینی اعضا، اندام و بافت‌های بدن صورت گرفته است.

این محقق تاکید کرد: بهره‌گیری از پروتزهای مصنوعی در رفع نقص بافت‌های بدن به‌ویژه بافت استخوانی یکی از روش‌های ترمیم بافتی است که دچار نقص شده است. در این راستا پیدا کردن مناسبترین مواد و ساختار که بتواند جایگزین مناسبی برای بافت استخوانی شود و به رشد صحیح سلول‌های استخوانی کمک کند، مسئله‌ای حائز اهمیت است.

نامداریان یکی از موضوعات مهم در مهندسی بافت و ترمیم بافت‌های استخوانی را داربست‌های استخوانی با نقش هدایت تشکیل استخوان بیان کرد و افزود: در اکثر داربست‌ها از پلیمرهای سنتزی استفاده می‌شود که بکارگیری این دست از داربست‌ها می‌تواند منجر به تخریب اسیدی شود. بنابراین جایگزینی پلیمرهای سنتزی امری ضروری است.

وی تاکید کرد: در این تحقیق برای اولین بار اقدام به سنتز داربست‌های ژلاتین، کیتوسان و میکروکره‌های حامل دارو با استفاده از صمغ گیاه کندر که ماده‌ای سه فاز و طبیعی است، صورت گرفته است.

این محقق گفت: استفاده از پلیمرهای طبیعی در سنتز میکروکره‌ها و داربست‌ها عاری از مشکلات تخریب اسیدی حاصل از استفاده از پلیمرهای سنتزی است.

نامداریان با اشاره به بهره‌گیری از خاصیت القایی استخوان‌سازی در این تحقیق، اضافه کرد: در خاصیت القایی استخوان‌سازی با بارگذاری دارو از طریق داربست‌ها و میکروکره‌ها به‌واسطه رهایش طولانی مدت بر روی سلول‌های استخوانی، اقدام به ترمیم بافت استخوانی صورت می‌گیرد که در این تحقیق داروی «دگزامتازون» بر روی میکروکره‌های کندر بارگذاری شده و در داربست‌های ژلاتین، کیتوسان مورد استفاده قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به استفاده از پلیمر طبیعی در تهیه داربست‌ها و میکروکره‌های حامل دارو در این تحقیق، نتایج حاصل نشان داد که نه تنها تخریب اسیدی مشاهده نشده بلکه رهایش دارو به آرامی صورت گرفته و سازگاری مناسبی نیز با بدن دارد.

این تحقیق در قالب رساله دکتری پرستو نامداریان دانش‌آموخته مقطع دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریال با عنوان «ساخت، بررسی خواص و ارزیابی رهایش داروی دگزامتازون در داربست‌های ژلاتین، کیتوسان و میکروکره‌های کندر» به راهنمایی دکتر علی زمانیان و دکتر آزاده آصف‌نژاد در واحد علوم و تحقیقات دفاع شد.