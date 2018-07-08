شب فیلم شیلی در تهران برگزار شد/ نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شب فیلم شیلی به همت امور بین‌الملل انجمن و همکاری سفارت شیلی چهارشنبه ۱۳ تیر با حضور مهمانان و جمعی ازسفرای خارجی در محل سفارت آن کشور برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با خوشامدگویی ایگناسیو یانوس مانسیا سفیر شیلی آغاز شد و سپس محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان به معرفی این نهاد و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخت و در ادامه درباره ساختار فیلم کوتاه و تجربی توضیحاتی ارایه کرد.

در پایان این برنامه که سفرای اسپانیا، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه نیز در آن حضور داشتند، سه فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال‌های مختلف با عناوین «ناهمگون»، «ساعت‌ها و قرن‌ها» و «خاکسترها» برای حاضران به نمایش درآمد.