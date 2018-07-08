  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۸

شب فیلم شیلی در تهران برگزار شد/ نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی

شب فیلم شیلی در تهران برگزار شد/ نمایش ۳ فیلم کوتاه ایرانی

سه فیلم کوتاه به همت انجمن سینمای جوانان ایران در سفارت شیلی به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، شب فیلم شیلی به همت امور بین‌الملل انجمن و همکاری سفارت شیلی چهارشنبه ۱۳ تیر با حضور مهمانان و جمعی ازسفرای خارجی در محل سفارت آن کشور برگزار شد.

این رویداد فرهنگی با خوشامدگویی ایگناسیو یانوس مانسیا سفیر شیلی آغاز شد و سپس محمد فهیمی مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان به معرفی این نهاد و همچنین جشنواره فیلم کوتاه تهران پرداخت و در ادامه درباره ساختار فیلم کوتاه و تجربی توضیحاتی ارایه کرد.

در پایان این برنامه که سفرای اسپانیا، بولیوی، کوبا و نیکاراگوئه نیز در آن حضور داشتند، سه فیلم برگزیده جشنواره فیلم کوتاه تهران در سال‌های مختلف با عناوین «ناهمگون»، «ساعت‌ها و قرن‌ها» و «خاکسترها» برای حاضران به نمایش درآمد.

کد مطلب 4341522
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها