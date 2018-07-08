رونمایی از تیزر سریال «پدر»

به گزارش خبرگزاری مهر، سریال «پدر» با طرح و فیلمنامه ای از حامد عنقا در زمستان سال گذشته کلید خورد و قرار است از شبکه دو پخش شود.

پخش تیزر «پدر» از شنبه شب ۱۶ تیر در شبکه دو سیما آغاز شده است، ساخت این سریال که بنا بود در ماه مبارک رمضان در ۳۰ قسمت ۳۰ تا ۳۲ دقیقه ای روی آنتن برود، پس از منتفی شدن پخش رمضانی، با فراغ بال بیشتری پیگیری شد و اکنون ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای دارد.

علیرضا قربانی خواننده تیتراژ «پدر» است و مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، مسعود فروتن، نیما رییسی، مجید مشیری، کاوه خداشناس، اکبر رحمتی، مژگان ترانه، الهام طهموری، ریحانه پارسا، ساناز طاری، شهاب مهربان، مهتاب شیروانی، پوریا سلطانزاده، سیدحسام میثاق و بیژن امکانیان بازیگران آن هستند.