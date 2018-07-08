اختتامیه جشنواره ملی سرود ترنم الهی در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا شمس‌الدین ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت اختتامیه جشنواره ملی سرود ترنم الهی به میزبانی ستاد اقامه نماز استان سمنان، ضمن بیان اینکه این مراسم روز جمعه هفته جاری به میزبانی مجموعه فرهنگی شهید کلاه‌دوز شهمیرزاد برگزار می‌شود، تأکید کرد: حضور ۲۵۰ نفر از گروه‌های مختلف سرود کشور در این مراسم مسجل شده است.

وی بابیان اینکه فراخوان این جشنواره از ابتدای بهمن ۹۶ تا اردیبهشت ۹۷ بوده است، افزود: در این مدت ۱۱۰ اثر به دبیرخانه ارسال‌شده که دراین‌بین ۱۶ نفر برای حضور در مرحله نهایی پذیرفته‌شده است.

اجرای ۱۶گروه سرود در سمنان

دبیر ستاد اقامه نماز استان سمنان از حضور ۲۱۷ گروه سرود از سراسر کشور در این جشنواره خبر داد و تأکید کرد: ۱۶گروه از استان‌های البرز، قم، آذربایجان شرقی، فارس، تهران و خراسان رضوی و... طی سه روز منتهی به جمعه هفته جاری در سمنان به رقابت می‌پردازند تا گروه‌های برتر در مراسم اختتامیه معرفی شوند.

شمس‌الدین بابیان اینکه سه گروه برتر از سراسر کشور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت، بیان داشت: شعر، نحوه اجرا، لحن، پیام، هماهنگی و ... در زمره بخش‌هایی هستند که در هر سرود مورد داوری قرار خواهند گرفت.

وی در خاتمه افزود: تقویت محتوایی و عملکرد گروه‌های سرود، ترویج فرهنگ نماز، ترغیب نوجوانان به فعالیت‌های هنری پیرامون این فریضه الهی و ... در زمره اهداف این جشنواره است.