رونمایی از برنامه جامع «نماز من» در مدارس استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا شمس الدین بعد از ظهر سه شنبه در مرایم تجلیل از دانش آموزان در هفتمین اجلاس نماز دانش آموزی در سمنان ضمن بیان رابطه خودشناسی و نماز بیان داشت: هر کس خود را بشناسد خدای خود را خواهد شناخت و این رابطه با نماز محقق می شود.
وی در ادامه با اشاره به فوائد و آثار نماز در زندگی نوجوانان، راهکارهای جذب نوجوانان به نماز توسط مدیران مدارس را بیان کرد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان با اشاره به نقش کلیدی آموزشهای دینی در استحکام پایههای خانواده و جامعه، بیان کرد: در دنیای امروز که تکنولوژی با سرعت در حال پیشرفت است، بهرهگیری از ابزارهای نوین برای انتقال مفاهیم دینی امری ضروری است و سوپر اپلیکیشن نماز من نمونهای از این ابزارهاست که میتواند به افراد در یادگیری و عمل به آموزههای نماز یاری رساند.
شمس الدین اظهار داشت: امروز که فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی نوین بخش مهمی از زندگی مردم، بهویژه نسل نوجوان و جوان را به خود مشغول کرده، لازم است دستگاههای فرهنگی، تبلیغی و دینی از این ظرفیتها برای آموزش، ترویج و تبیین ظرافتها و معارف عمیق نماز استفاده کنند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره نسبت به نسل جوان و نوجوان توجه ویژهای داشتهاند و این نسل را آیندهساز کشور میدانند؛ از اینرو همه نهادهای فرهنگی باید در قبال تربیت دینی و معنوی آنان احساس مسئولیت کنند.
شمس الدین با اشاره به پیامها و رهنمودها و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه اهمیت نماز، تصریح کرد: امروز وظیفه همه ماست که با استفاده از روشهای نو، مشوقهای جذاب و ابزارهای مؤثر فرهنگی، زمینه انس بیشتر جامعه، بهویژه جوانان و خانوادهها، را با نماز فراهم کنیم. َ
رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان با معرفی سوپر اپلیکیشن «نماز من»، از قابلیتها و بخشهای متنوع این برنامه برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه خبر داد و گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://app.namazman.ir/ وارد این سامانه شوند و همچنین بهزودی نسخه اندروید این برنامه نیز برای نصب در تلفن همراه در دسترس خواهد بود.
شمس الدین با بیان اینکه اپلیکیشن «نماز من» مجموعهای از خدمات آموزشی، فرهنگی و مشاورهای را در خود جای داده است، افزود: این اپلیکیشن همچنین دارای بخش مسابقات، مشاوره آنلاین، تصحیح قرائت نماز و معارف نماز است که در آن کاربران میتوانند به کتابهای ستاد اقامه نماز، مقالات و منابع آموزشی مرتبط دسترسی پیدا کنند و از آن بهعنوان مرجعی مناسب بهره ببرند.
نظر شما