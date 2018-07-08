ایرانی ها گرفتار کمبود ویتامین D هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی در کارگاه آموزشی و همایش یک روزه «بهبود تغذیه در جامعه نیروی انتظامی»، اظهار داشت: کمبود ویتامین D در بروز آسم و آلرژی، دیابت نوع دو، ام اس و انواع سرطان ها موثر است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ویتامین A، روی و آهن نیز کمبودهایی در افراد جامعه مشاهده می شود، افزود: برای پیشگیری و کنترل اشکال مختلف سوء تغذیه، سه راهکار مکمل یاری، غنی سازی و تغییرات غذایی همزمان با هم در حال انجام است.

عبداللهی ادامه داد: مردم از مکمل های تولید داخل استفاده کنند، زیرا فرمولاسیون تولید آنها تحت نظر وزارت بهداشت است، این در حالی است که مکمل های خارجی فاقد این ویژگی هستند.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، معضل چاقی و اضافه وزن را یکی دیگر از مشکلات تغذیه ای جامعه برشمرد و گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد افراد زیر ۱۸ سال کشور دچار این مشکل هستند، در حالی که در سال ۱۳۹۰ این میزان ۵۰ درصد بود.

عبداللهی تصریح کرد: ۲۰ درصد از کودکان دچار چاقی شکمی هستند، زیرا مصرف روغن، نمک، قند و شکر بیش از حد مجاز و مصرف میوه و سبزی و لبنیات کمتر از میزان لازم است.

وی ادامه داد: در زمینه کمبود ید و شیوع گواتر هم، با اقدامات انجام شده در کشور از ۶۸ درصد در سال ۱۳۶۸ به کمتر از ۵.۶ درصد رسیده ایم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، اظهار داشت: اولین ریسک فاکتور بیماری های غیر واگیر، الگوی غذایی و تغذیه نامناسب در کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۰ بالغ بر ۵۷ درصد علت مرگ و میرها، ابتلا به بیماری های غیر واگیر بوده که در سال ۱۳۹۰، این میزان به ۷۶ درصد رسید که این مساله، یک معضل جهانی است.