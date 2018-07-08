پرسپولیس ۳ و استقلال ۸ پرونده دارند/ ۱۰ باشگاه حق ثبت ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مطابق اعلام کمیته وضعیت، تعداد پرونده های باشگاه های لیگ برتری که منجر به صدور احکام قطعی و لازم الاجرا شده به شرح زیر اعلام می شود:

نفت مسجد سلیمان : ۶

پدیده مشهد: ۶

سپاهان اصفها: ۲

پرسپولیس تهران : ۳

تراکتورسازی تبریز: ۷

استقلال تهران: ۸

سایپا : ۱

گسترش فولاد تبریز : ۱

نساجی مازندران : ۴

سپیدرود رشت : ۲

استقلال خوزستان: ۱

پارس جنوبی جم : ۱

فولاد خوزستان: صفر

ذوب آهن اصفهان: صفر

صنعت نفت آبادان : صفر

پیکان : صفر

بر این اساس :

۱ - کمیته وضعیت متعاقب صدور آرا و قطعیت آنها، با تعیین وقت، از تمام باشگاه های لیگ برتر دعوت نموده است تا با مراجعه به کمیته وضعیت ، نسبت به تعیین تکلیف پرونده های خود اقدام نماید.

۲- باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پدیده، پرسپولیس، استقلال، استقلال خوزستان در جلسه تعیین تکلیف بدهی های لازم الاجرای کمیته وضعیت حضور پیدا ننموده اند. نمایندگان محترم باشگاه های سپاهان اصفهان، تراکتورسازی، سایپا، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، سپیدرود رشت، پاس جنوبی جم، ذوب آهن اصفهان، صنعت نفت آبادان و پیکان در اوقات تعیین شده در محل کمیته وضعیت حاضر شدند و اعلام نمودند که در اسرع وقت نسبت به حل و فصل تمام پرونده ها اقدام خواهند نمود.

۳ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه سپاهان، از دو پرونده ، یک پرونده را با مصالحه، حل و فصل نموده است.

۴ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه سایپا، تنها پرونده خود را با مصالحه، حل و فصل نموده است.

۵ – متعاقب تشکیل جلسه، باشگاه نساجی مازندران، از چهار پرونده، یک پرونده را با مصالحه حل و فصل نموده است.

۶ – تا تاریخ ۱۷/۴/۹۷ ، باشگاه های ذوب آهن اصفهان، پیکان، صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان، سایپا و سپیدرود رشت از نظر مجوز کمیته وضعیت برای ثبت قرارداد بازیکن جدید با مشکلی مواجه نمی باشند.

۷ - ثبت قراردادهای جدید بازیکنان باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پدیده، سپاهان اصفهان، پرسپولیس، تراکتورسازی، استقلال، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران، استقلال خوزستان و پارس جنوبی جم، منوط به حل و فصل تمام پرونده های دارای حکم قطعی و لازم الاجرای صادر شده از کمیته وضعیت می باشد.