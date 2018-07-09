به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین کنفرانس بینالمللی رئالیسم علمی و پوزیتویسم در روزهای ۷ و ۸ فوریه ۲۰۲۰ در بمبئی، هند برگزار میشود.
محور موضوعات کنفرانس شامل واقع گرایی علمی: دستاوردهای معرفتی در مقابل اهداف معرفت شناختی، ملاحظات به نفع رئالیسم علمی، استدلالهای شگفت انگیز و...، ملاحظات در برابر واقع گرایی علمی: عدم تعریف تئوری بر اساس دادهها، فلسفه شکگرایی در مورد استنباط به بهترین تفسیر، القاء بدبینانه، سکوت گویی درباره حقیقت تقریبی، ضد واقعیت: وجه تقابل برای رئالیسم علمی: تجربی، تاریخی، ساختارگرایی اجتماعی، رویکردهای فمینیستی، پراگماتیسم، سکون گرایی و رخوت دیالکتیکی می شود.
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۲۰/۰۲/mumbai/ICSRP?step=۲ ارسال نمایند.
مهلت ارسال آثار ۷ آگوست ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۲/mumbai/ICSRP مراجعه گردد.
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