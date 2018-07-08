بازگشت مدافعان مصدوم پرسپولیس به تمرینات

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان پایتخت که امروز سومین بازی دوستانه خود را در اردوی کرواسی برگزار می کند در نوبت صبح یک جلسه تمرین داشتند که بر خلاف تمرین صبح دیروز، جدی‌تر بود.

* بازیکنان برای این تمرین ابتدا راهی سالن بدنسازی شدند و برای حدود ۴۰ دقیقه کار را در سالن انجام دادند، که در این میان محسن ربیع‌خواه برنامه اختصاصی تمرین خود را از مارکو دریافت کرده بود.

* سرخپوشان در ادامه به زمین چمن رفتند تا کار را زیر نظر برانکو انجام بدهند. استارت‌ها، پاسکاری، شوتزنی، سانترها و کارهای ترکیبی مخصوص عناصر دفاعی و تهاجمی از جمله برنامه‌هایی بود که در این مرحله انجام شد.

* تمرین امروز حدود ۹۰ دقیقه به طول انجامید که سید جلال حسینی و شجاع خلیل‌زاده به صورت کامل در آنها حضور داشتند.

* امروز همچنین با توجه به عدم حضور درویش‌وند، ایگور پانادیچ خود دستکش به دست کرد تا همراه با بوژیدار رادو شوویچ در تمرینات فوتبال حضور پیدا کند.