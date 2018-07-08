آب طرح غدیر به زودی به روستاهای آبادان می رسد

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکمیل فاز دوم طرح آبرسانی غدیر طبق وعده قبلی عنوان کرد: برای کنترل شوری آب دریا، بند خاکی مارد ظرف کمتر از یک ماه تکمیل شد و ٩٠ کیلومتر لوله گذاری باقیمانده طرح غدیر٢ طرف کمتر از دو ماه به بهره برداری رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر نشان از همت و همدلی مسئولان برای تکمیل طرح بود، البته تامین آب شرب از حقوق اولیه مردم آبادان و خرمشهر است که باید برای بهبود آن طرح های نیمه تمام دیگر به سرعت تکمیل شوند.

کعبی با اشاره به خشکسالی های اخیر در منطقه گفت: با توجه به کاهش جریان آب رودخانه کارون، آب شور دریا وارد مسیر رودخانه شده و شوری آب افزایش پیدا کرده است. برای کاهش شوری آب و بهبود کیفیت آب روستاها باید انتقال آب غدیر به این منطقه سرعت یابد تا شاهد بهبود کیفیت آب در روستاهای آبادان را باشیم.

وی با اشاره به عملیات نهایی تکمیل آب رسانی غدیر به روستاها افزود: امیدواریم طی یک ماه آینده ٦ کیلومتر خط انتقال از تصفیه‌خانه جامع آب آبادان به سمت تصفیه‌خانه شهید کشتکار تکمیل شود و ۲۰ هزار مترمکعب منابع آبی جدید در اختیار روستاهای آبادان قرار بگیرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری موضوع طی نشست با مجری طرح و مالکین اراضی عنوان کرد: طی نشستی که با مجری طرح غدیر و جمعی از مالکان اراضی مسیر خط انتقال آب داشتیم خواستار فوریت بخشیدن به تکمیل طرح شدیم و مشکلات مالکان اراضی را بررسی کردیم، امیدواریم با بر طرف شدن مشکلات کار، انتقال آب غدیر به روستاها هر چه سریع تر تکمیل شود و مردم روستاها نیز شاهد بهبود کیفیت آب شوند.