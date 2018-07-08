قهرمانی نوجوانان با تمام بی مهری ها پیام بزرگی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم درباره قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان در مسابقات جهانی کرواسی گفت:‌ به لطف خدا از حمایت مردم عزیز، خانواده‌ها، مربیان زحمتکش سازنده شهرستان‌ها و مربیان تیم ملی و تمام مجموعه‌هایی که در این راه کمک کردند تا این نوجوانان این افتخار ارزشمند را برای کشور رقم بزنند تشکر می‌کنیم.

وی افزود:‌ کسب مقام قهرمانی جهانی هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی پس از ۲۲ سال بصورت همزمان، با وجود بی‌مهری‌های داخلی و خارجی که نسبت به کشتی وجود دارد پیام بزرگی برای تمام نونهالان و نوجوانان کشور دارد که با صرف کردن فعل خواستن می‌توان خیلی از محدودیت‌ها را از پیش‌رو برداشت و به موفقیت‌های بزرگ هم نائل شد.

رئیس فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: نوجوانانی که امروز در کشتی آزاد و فرنگی قهرمان جهان شدند قهرمانان ملی ما در المپیک‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۸ خواهند بود که امیدوارم تا وقتی پیراهن تیم ملی را بر تن دارند با آبرو و عزت برای ایران افتخارآفرینی کنند.