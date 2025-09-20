  1. سیاست
قالیباف: ایران آقای بلامنازع کشتی در جهان است

قالیباف رئیس مجلس در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان و تقارن آن با قهرمانی کشتی آزاد را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان و تقارن آن با قهرمانی کشتی آزاد را تبریک گفت.

متن پیام قالیباف رئیس مجلس به این شرح است: 

کسب عنوان شیرین قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در مسابقات جهانی زاگرب، افتخار بزرگی بود که توسط تیم ملی کشورمان به دست آمد و قلب ایران و ایرانی واقعی را در هر نقطه‌ای از جهان به وجد آورد. افتخار بزرگی که همراهی آن با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد، در تاریخ سابقه نداشته و امروز، ایران آقای بلامنازع کشتی در جهان است.

دستیابی به این جایگاه شگرف جز با تلاش، برنامه‌ریزی، غیرت و توسل ورزشکاران، مدیران و دست‌اندرکاران این رشته ممکن نبود و به خوبی هم‌افزایی تعهد و تخصص در کنار یکدیگر را به نمایش گذاشت تا دل مردم ایران را شاد کند و چراغ امید را در مقابل نسلی از جوانان روشن کند.

این افتخار، ظرفیت ایران اسلامی را به تصویر کشید و به جوانان و مدیران ما نشان داد که در سایه اعتماد به نفس ملی می‌توان بزرگترین نتایج جهانی را رقم زد و سکوهای دست نیافتنی را به تسخیر گام‌های جوانان این سرزمین درآورد.

این قهرمانی را به پهلوانان با غیرت، متدین و با همت چتیم ملی کشتی فرنگی، مربیان و مدیران متخصص، متعهد و ارزشمند این رشته و ملت شریف و قهرمان پرور ایران تبریک عرض می‌نمایم و از پیشگاه خداوند متعال تداوم اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در تمامی عرصه‌ها خواستارم.

هادی رضایی

