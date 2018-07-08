پنجره واحد روند سرمایه گذاری در آذربایجان غربی ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی در جلسه هماهنگی برگزاری همایش معرفی پتانسیل ها و فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اظهارداشت: با توجه به اینکه اقتصاد استان بر پایه کشاورزی است و سهل الوصول و زود بازده بودن طرحهای کشاورزی در مقایسه با سایر طرحها، اهمیت برگزاری چنین همایش هایی را در استان دو چندان می کند.

وی با بیان اینکه با ایجاد این پنجره واحد روند سرمایه گذاری در استان تسهیل می یابد، اضافه کرد: در کنار پروژه های سرمایه گذاری باید به دغدغه های تجاری سازی کشاورزی نیز توجه و برنامه ریزی لازم در این خصوص صورت گیرد لذا در این همایش می توان با فرصت سازی سرمایه گذاری و تجاری سازی را شروع کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش در توسعه پایدار بخش کشاورزی استان ، اظهار کرد: استان آذربایجان غربی به لحاظ شرایط اقلیمی و پتانسیل های تولید انواع محصولات کشاورزی به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی در کشور مطرح است که در این زمینه نیازمند جذب سرمایه گذاری لازم جهت رشد و توسعه این بخش هستیم.

اسمعیل کریم زاده با بیان اینکه ۲۵۰ شرکت هلدینگ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در سطح کشور شناسایی شده است ، افزود: با توجه به ظرفیت های خوب سرمایه گذاری در استان در بخش کشاورزی، باید بستر مناسبی برای ورود سرمایه گذاران در استان ایجاد شود.

کریم زاده بیان کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی از پروژه های مورد سرمایه گذاری و اطلاعات سرمایه گذاران جهت برنامه ریزی و مشارکت در پروژه های لازم همچنین تهیه فیلم های مستند و کارگروه های تخصصی برای ظرفیت های کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه به تشریح وظایف و اقدامات اعضای ستاد برگزاری این همایش پرداخت و گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعال در زمینه های کشت و صنعت ، کشت متراکم گلخانه ای، دامپروری، ماشین الات کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی و تبدیلی و باغبانی از گروه های هدف این همایش هستند.

رسول جلیلی افزود: ۴۷ فرصت سرمایه گذاری در سطح استان شناسایی شده است که در حال تهیه طرح توجیه فنی و افتصادی برای این طرح ها هستیم.

وی ادامه داد: طرحهای تولید و بسته بندی فراورده های عسل ، پایانه صادرات محصولات کشاورزی، تولید خمیر کاغذ از ضایعات، تولید چیپس میوه و میوه خشک، فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی، خشکبار، بسته بندی زعفران، کشتارگاه صنعتی دام ، بسته بندی حبوبات و غلات ،تکثیر و پرورش ماهیان سردابی از جمله این فرصت های سرمایه گذاری در استان به شمار می روند.

این همایش با هدف اطلاع رسانی از توانمندیهای سرمایه گذاری و زیرساختهای موضوع در استان برای سرمایه گذارران خصوصی و علاقمند به بخش کشاورزی، شناساندن فضای حاکم بر کشور و استان به سرمایه گذاران خارجی و توصیف وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان شرکت کننده در همایش، تبادل اطلاعات و ارتقا هماهنگی و همکاری برای دست اندرکاران، متولیان و سایر نهادهای مرتبط با حوزه سرمایه گذاری برگزار می شود.