شهرستان دره شهر قطب تولید طالبی در ایلام است

طیار فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت طالبی اختصاص یافته که پیش بینی می شود چهار هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی گفت: ارزش این میزان محصول تولید شده در شهرستان دره شهر بیش از ۴۵ میلیارد ریال است.

فیلی با اشاره به اینکه شهرستان دره شهر قطب تولید طالبی در ایلام استف گفت: ۵۰ درصد محصول تولید شده در داخل مصرف و مابقی آن به دیگر نقاط کشور ارسال می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه دلالان محصول طالبی را قیمت بسیار پایین از کشاورزان خریداری می کنند و با قیمت ها خوب در سایر مناطق به فروش می رسانند.

مدیر جهاد کشاورزی دره شهر افزود: ۱۸۰ خانوار مشغول کار برداشت طالبی در شهرستان هستند و برای ۴۸۰ نفر شغل نیز شغل ایجاد شده است.