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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۸

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

هری کین: می خواهیم این راه را به پایان برسانیم

هری کین: می خواهیم این راه را به پایان برسانیم

مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس معتقد است تیمش می‌تواند به دستاورد های بالاتری در جام جهانی برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هری کین از اینکه با تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه قرار دارد خوشحال است، اما هنوز راضی نشده و می خواهد با تیمش تا پایان راه و رسیدن به جایزه بزرگ پیش برود.

کین که پس از ۲۸ سال تیم ملی انگلیس را به نیمه نهایی رسانده در این باره گفت: بله حضور در اینجا فوق العاده است. به عنوان یک بازیکن و به عنوان یک حرفه ای کارمان را در زمین و خارج از آن به خوبی می دانیم. روحیه دادن به مردم خوب است. خود من یکی از آن بچه هایی بودم که با آرزوی بازی کردن برای انگلیس بزرگ شدم و جزئی از آن بودن و هدایت تیم ملی باعث افتخارم است.

کین افزود: از اینکه بازیکنان سابق تیم ملی از من تعریف می کنند احساس افتخار می کنم و مطمئنم خاطرات زیادی را برای آنها زنده کرده ام. گفتیم می خواهیم تاریخ خود را بنویسیم و امیدوارم بتوانیم یک پله دیگر پیش رفته و به فینال برسیم.

کد مطلب 4342131

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