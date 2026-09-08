به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سه‌شنبه مدیرکل بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمانشاه به همراه بازرسان ماده ۹۱ به‌صورت سرزده از اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، روند فعالیت دستگاه‌ها، وضعیت نظم و انضباط اداری، شرایط نیروی انسانی و میزان رعایت ضوابط و مقررات اجرایی در این دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

بازرسان در ابتدای وقت اداری با حضور در واحدهای مختلف، ضمن گفت‌وگو با مدیران، معاونان و کارکنان، از نزدیک در جریان مسائل، مطالبات و برخی مشکلات موجود در این دستگاه‌ها قرار گرفتند.

در ادامه این بازدید، نشست‌هایی با مدیران و معاونان اداره‌کل حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد و مهم‌ترین برنامه‌ها، چالش‌ها و موانع اجرایی پیش روی این دو دستگاه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست‌ها بر ضرورت رفع مشکلات موجود، رعایت دقیق قوانین و مقررات و تلاش برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم تأکید شد تا موانع موجود در مسیر انجام امور اداری و ارائه خدمات برطرف شود.

همچنین در جریان بازدید از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، نحوه پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان و روند اقدامات انجام‌شده در این زمینه نیز مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفت.

بر اساس دستور استاندار کرمانشاه، اداره‌کل بازرسی و امور حقوقی استانداری به‌صورت مستمر و هفتگی از دستگاه‌های اجرایی استان بازدید می‌کند و نتایج این بررسی‌های میدانی و گزارش بازدیدها برای اطلاع و پیگیری به استاندار ارائه خواهد شد.

این بازدیدهای سرزده با هدف تقویت نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، صیانت از حقوق مردم، افزایش انضباط اداری و شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر خدمت‌رسانی انجام می‌شود.