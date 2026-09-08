گرامیداشت دفاع مقدس باید با حضور مردم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر سهشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، بهرام سلیمانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه، دفاع مقدس را یک مکتب فکری و سرمایهای بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران دانست و بر بازخوانی درسها و ارزشهای آن برای نسل جوان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، گنجینههای زنده ملت ایران هستند و تجلیل از آنان در حقیقت پاسداشت غیرت، شرافت و استقلال کشور است؛ از این رو باید از رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای معظم شهدا به شایستگی قدردانی شود.
معاون استاندار کرمانشاه افزود: تکریم ایثارگران نباید صرفاً در برنامههای رسمی و اداری خلاصه شود، بلکه باید در سطح خانوادهها و محلات نیز نمود داشته باشد تا نسل جوان بداند امنیت و آرامش امروز کشور حاصل ایثار و فداکاری شهدا، رزمندگان و خانوادههای آنان است.
سلیمانی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای اجرایی در برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: همه دستگاههای استان باید نهایت همکاری را با ستاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس داشته باشند و از ظرفیتهای موجود برای اجرای برنامههایی در شأن این مناسبت استفاده کنند.
وی با اشاره به تداوم فرهنگ دفاع مقدس در منطقه تصریح کرد: این فرهنگ در مرزهای جغرافیایی کشور محدود نمانده و جبهه مقاومت در منطقه ادامه همان فرهنگ عاشورایی و دفاع مقدس است؛ حضوری که نشان میدهد این مکتب همچنان زنده و جاری است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه انتقال مفاهیم دفاع مقدس به نسل جدید را از مهمترین وظایف دستگاههای فرهنگی و اجرایی دانست و گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی باید از روشهای نوین، هنرمندانه، جوانپسند و اثرگذار برای انتقال این مفاهیم به دانشآموزان، دانشجویان و جوانان استفاده شود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: نسل جوان باید بداند دفاع مقدس نماد اتکا به توان داخلی، ایستادگی در برابر زیادهخواهی و استکبار جهانی و همچنین نمونهای از وحدت و همبستگی ملی است.
وی بر ضرورت فضاسازی مناسب در شهرها، شهرستانها و روستاهای استان نیز تأکید کرد و افزود: فرمانداران، شهرداران و دهیاران باید در این زمینه فعال باشند و تولید محتوای رسانهای، روایتگری دقیق و انعکاس پیشرفتها و دستاوردهای کشور را در دستور کار قرار دهند.
معاون استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت انعکاس دستاوردهای استان اظهار کرد: کرمانشاه با وجود شرایط دشوار و مشکلات ناشی از جنگ، در هفته دولت امسال با افتتاح پروژههایی به ارزش ۶۲ همت، رتبه سوم کشور را کسب کرد و انعکاس چنین اقدامات و پیشرفتهایی میتواند در افزایش امید مردم و نسل جوان مؤثر باشد.
سلیمانی مردمی بودن را یکی از مهمترین ویژگیهای دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس باید تا حد امکان به مردم واگذار شود و مسجد، هیئت، تشکلهای مردمی و پایگاههای مقاومت در اجرای این برنامهها میداندار باشند؛ چراکه چنین برنامههایی نسبت به مراسم صرفاً اداری اثرگذاری بیشتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: ارزشهای دفاع مقدس را میتوان از طریق زبان هنر، ورزش، شعر و فعالیتهای اجتماعی به نسل امروز منتقل کرد و با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، این مفاهیم را عمیقتر و اثرگذارتر در جامعه تبیین کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان در حوزه دفاع مقدس گفت: کرمانشاه به عنوان میزبان یادمانها و قدمگاههای شهدا، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساختهای فرهنگی و دفاع مقدس است و باید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام مربوط به نشر ارزشهای دفاع مقدس، یادمانها و مراکز فرهنگی استان تلاش بیشتری صورت گیرد.
سلیمانی بر ضرورت همکاری همه دستگاهها برای تحقق این اهداف تأکید کرد و افزود: روند پیشرفت پروژهها باید بهطور مستمر پیگیری شود و دستگاههای مختلف با استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و دفاع مقدس همکاری کنند.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات انجامشده برای برنامهریزی هفته دفاع مقدس ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزی دقیق، همافزایی دستگاههای اجرایی و حضور پررنگ مردم، امسال برنامههایی متفاوتتر و اثرگذارتر از سالهای گذشته برگزار شود و اقتدار، وفاداری و دلبستگی مردم به نظام و ارزشهای دفاع مقدس بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.
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