دولت منافع خود را بر منافع مردم ترجیح می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری در جلسه ای برای بررسی ثبت سفارش و ترخیص کالا در خرمشهر اظهار کرد: دولت به فکر مردم نیست و اینکه وزیر کشور و دیگر دولتی ها ادعا می کنند به مردم و اشتغال جوانان توجه دارند، صحت ندارد.

وی، صدور بخشنامه های مختلف دولتی بدون در نظر گرفتن منافع مردم را یکی از مصادیق بی توجهی دولت به مردم دانست و توضیح داد: اینکه مشاهده می شود بدون در نظر گرفتن سامانه ای، ثبت سفارش تجار یک شبه به عنوان لایحه ای به تصویب رسیده و باعث زمین گیر شدن تجار شده است، نشان از بی توجهی دولت به مردم دارد .

سامری با اشاره به اعتراض بازرگانان در خصوص توقف طولانی مدت اجناس در گمرک خرمشهر و صادر نشدن اجازه خروج بار گفت: برخی اجناس تا مرحله خروج از گمرک خرمشهر پیش می روند اما از خروج آنها ممانعت می شود؛ در مواردی بوده که ۲۰ تا ۳۰ روز بنا بر ادعای ظن قاچاق کالاها از بندر خرمشهر ترخیص نمی شوند که این اجحافی در حق مردم خرمشهر است.

وی ادامه می دهد: کسانی که نگران هستند، پرونده های قاچاق از بندر خرمشهر را رسانه ای کنند تا همگان مطلع شوند، بدانند سکوت در این مواضع و گزینشی عمل کردن در امر ترخیص کالاها بنا به ظن قاچاق به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

نماینده مردم خرمشهر، ممنوعیت واردات در خرمشهر بدون فراهم سازی زیرساخت ها و در نظر گرفتن قوانین مناطق آزاد را اشتباه دانست و گفت: زیرساخت های حذف واردات در خرمشهر به خاطر بی توجهی دولت ها در دوره های مختلف فراهم نیست و اجرای قوانینی بدون مطالعه به نام اجرای فرمان رهبری در تقابل با مردم است.

وی همچنین بر لزوم حذف هزینه انبارداری بنا بر قوانین مناطق آزاد در بندر خرمشهر تاکید کرد و افزود: اخذ این مبلغ قانونی نیست و در دیگر موارد هم قانون بر بخشنامه ها ارجحیت دارد و باید اجرای قانون مناطق آزاد در محدوده منطقه آزاد اروند در اولویت قرار بگیرد.

سامری با تاکید بر اینکه کارشکنی و سخت گیری ها می تواند عاملی در نارضایتی مردم خرمشهر باشد، بیان کرد: مردم خرمشهر به خاطر مشکلات زیاد و لبریز شدن صبرشان دست به اعتراض زدند و اینکه عده ای اعتراض آنها را محکوم کنند و یا با سخت کردن شرایط تجارت مانعی در رونق اقتصادی شهرستان شود، می تواند عاملی در بروز اعتراضات دیگر باشد.

نماینده خرمشهر در ادامه از صدا و سیمای مرکز آبادان برای سانسور برخی از اظهاراتش انتقاد کرد و گفت: بیان مشکلات مردم و انتقاداتم به برخی اقدامات دولت به کرات از طریق صداوسیما مرکز آبادان منعکس نشده که این رویکرد قابل پذیرش نیست.

وی افزود: صداوسیما اگر از انعکاس مشکلات و انتقادات واهمه دارد ترجیح داده می شود به پوشش جلسات نپردازد و مشکلات و اقدامات و پیگیری ها برای رفع مشکلات در محافل دیگری به اطلاع شهروندان خرمشهری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه ای، بازرگانان خرمشهر و نمایندگان به بیان مشکلات و انتظارات خود پرداختند.

دوگانگی مدیریت در گمرکات منطقه آزاد و گمرک ایران در بندرخرمشهر، تحمیل هزینه های اضافه برای انبار داری و ترخیص کالاها، تعیبن نشدن سامانه برای ثبت سفارش ازجمله مشکلات مطرح شده از سوی این افراد بود.

این تجار تعیین راهکار برای ثبت سفارشات، انتقال واقعی گمرک به دروازه های ورودی شهرستان، حذف هزینه های انبار داری، سرعت بخشی به ترخیص کالاها و رفع مشکلات ارزی برای تجارت را خواستار شدند.