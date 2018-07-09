اپلیکیشن سلامتی اطلاعات سربازان را هک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، یک نقشه دیجیتال که مسیرهای دویدن میلیون ها کاربر یک اپلیکیشن کنترل سلامتی را افشا می کرد، از دسترسی آنلاین خارج شده است. کارشناسان نگران آن بودند که این نقشه نام و آدرس کارمندان سازمان های اطلاعاتی و سربازان در سراسر جهان را فاش کند.

Polar، شرکتی فنلاندی کنترل سلامت با دفاتری در انگلیس و آمریکا، اعلام کرده اپلیکیشن ردیاب سلامت خود را خاموش کرده اند. زیرا کارشناسان هشدار داده اند از طریق این اپلیکیشن می توان کارمندان در اماکن حساس دولتی را از ٢٠١٤ تاکنون ردیابی کرد.

تحقیقات یک وب سایت خبری هلندی( De Correspondent and Bellingca) نشان داد ٦٤٠٠ کاربر در اماکن مختلف از جمله مقر سازمان جاسوسی انگلیسMI۶، کاخ سفید آمریکا و زندان گوانتانامو در کوبا از اپلیکیشن استفاده می کنند.

همچنین نام کارمندان سازمان های اطلاعاتی از جمله ستاد ارتباطات دولتی انگلیس (GCHQ )در چلتنهام و همچنین همتایان خارجی آنها، سازمان اطلاعات نظامی خارجی ستاد مشترک نیروهای مسلح فدراسیون روسیه (GRU) و اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE) نیز فاش شده است.

آنها از طریق اپلیکیشن متوجه شدند سرباز مورد نظر در چند مقر نظامی در خاورمیانه و همچنین چند مسیر در مناطق مسکونی در نیویورک ورزش کرده( دویده) است. این اپلیکیشن جزییات دو و دوچرخه سواری سرباز در آمریکا در تعطیلات را ثبت کرده بود.

این شکاف امنیتی در حالی فاش می شود که چند ماه قبل یک اپلیکیشن مشابه به نام Strava مسیرهای دو سربازان در خاورمیانه و آفریقا را فاش کرد.