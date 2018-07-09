به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا قرارداد قابل توجهی را با حامی مالی اصلی خود برای فصل پیش‌رو منعقد کند.

این تیم که توانست بودجه مالی فصل گذشته خود را به خوبی مدیریت کند تا بازیکنان و اعضای کادرفنی سرخپوشان، بالای ۹۰ درصد از قراردادهای مالی خود را دریافت کنند هزینه‌های زیادی را برای جذب بازیکنانی نظیر سروش رفیعی و مهدی ترابی کرده است.

همچنین مدیران باشگاه پرسپولیس میزان قابل توجهی از بدهی بازیکنان خارجی خود همچون آنتونی گولچ را پرداخت کردند تا با محرومیت جدید روبرو نشوند. حالا آنها قصد دارند قرارداد جدیدی را با حامی مالی امضا کنند تا بتوانند از پس قول های خود به بازیکنان برآیند.

با این حال باشگاه پرسپولیس تا پایان مردادماه با اسپانسر فعلی خود قرارداد دارد و مجبور است در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر با تبلیغ برند آنها وارد مسابقات شود. در صورتیکه دو طرف به توافق جدید برسند پرسپولیس حاضر به ادامه همکاری خواهد شد در غیر اینصورت سراغ گزینه جدید خود که شرکتی تجاری است می‌رود.