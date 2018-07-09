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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱

وقوع آتش سوزی گسترده در بالی اندونزی

وقوع آتش سوزی گسترده در بالی اندونزی

رسانه های فرانسوی از وقوع آتش سوزی گسترده در جزیره بالی اندونزی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از وقوع آتش سوزی گسترده در جزیره بالی خبر داد.

در این حادثه تا کنون بیش از ۱۲ قایق و کشتی تفریحی در آتش سوخته اند.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4342214
عبدالحمید بیاتی

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