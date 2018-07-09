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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۷

مدرسه تابستانی«درس گفتارهایی پیرامون اخلاق» برگزار می شود

مدرسه تابستانی«درس گفتارهایی پیرامون اخلاق» برگزار می شود

سومین مدرسه تابستانی با عنوان «درس گفتارهایی پیرامون اخلاق» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و با همکاری پژوهشکده اخلاق و تربیت سومین مدرسه تابستانی با عنوان «درس گفتارهایی پیرامون اخلاق» برگزار می شود.

در این مدرسه تابستانی،  ناصر مهدوی با موضوع «اخلاق و معنویت»، مهرنوش هدایتی و عفت السادات مرقاتی خوئی با موضوع «اخلاق و جنسیت»، آیت الله مصطفی محقق داماد  با موضوع «اخلاق و محیط زیست» و علی دینی ترکمانی با موضوع «اخلاق و بازار» درس گفتارهایی را ارائه خواهند کرد.

شرکت دراین دوره برای تمام علاقمندان رایگان است و پس از برگزاری این دوره به شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر داده می شود.

این مدرسه از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ تیرماه در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی  و مطالعات فرهنگی به آدرس بزرگراه کردستان ، خیابان دکتر آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار می شود. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در این دوره با شماره تلفن ۸۸۰۵۳۹۳۶ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 4342301
سارا فرجی

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