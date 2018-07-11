به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت: «مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند و برای ادب کردنشان نیاز چندانی به بازداشت تفنگداران دریایی یا هشدار قایق‌های تندرو نبوده است.»

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته در پیامی توییتری با ارائه آماری از درگیری های نیروی دریایی ایالات متحده با شناورهای ایرانی در خلیج فارس نوشت: «مزاحمت‌های قایق‌های ایرانی برای ناوهای آمریکایی در سال ۲۰۱۸ به صفر رسیده است.»

پیش از این خبرگزاری مهر، در گزارشی تحت عنوان «دلیل تغییر رفتار آمریکا در خلیج فارس/ کرنش ترامپ در مقابل گزینه نظامی ایران» به بررسی علل کاهش درگیری های شناورهای ایرانی و ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس پرداخته بود.