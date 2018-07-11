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۲۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۱

حسام الدین آشنا:

ناوهای آمریکایی سر عقل آمده‌اند

ناوهای آمریکایی سر عقل آمده‌اند

مشاور رئیس جمهور با اشاره به ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص صفر شدن درگیری های نیروی دریایی آمریکا و شناورهای ایرانی، تاکید کرد: مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتر خود نوشت: «مدتی است ناوهای آمریکایی سر عقل آمده اند و برای ادب کردنشان نیاز چندانی به بازداشت تفنگداران دریایی یا هشدار قایق‌های تندرو نبوده است.»

به گزارش مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته در پیامی توییتری با ارائه آماری از درگیری های نیروی دریایی ایالات متحده با شناورهای ایرانی در خلیج فارس نوشت: «مزاحمت‌های قایق‌های ایرانی برای ناوهای آمریکایی در سال ۲۰۱۸ به صفر رسیده است.»

پیش از این خبرگزاری مهر، در گزارشی تحت عنوان «دلیل تغییر رفتار آمریکا در خلیج فارس/ کرنش ترامپ در مقابل گزینه نظامی ایران» به بررسی علل کاهش درگیری های شناورهای ایرانی و ناوگان ایالات متحده در خلیج فارس پرداخته بود.

کد مطلب 4344452

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    نظرات

    • علی IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۱
      0 0
      پاسخ
      سپاه جرأت نمیکنه نزدیک ناوهای آمریکا بشه یا شما جرأت نمیکنید نزدیک آبهای ایران شوید؟

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