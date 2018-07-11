به گزارش خبرنگار مهر، سید شهابالدین چاووشی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به پیگیریهای صورت گرفته در خصوص پروژه انتقال آب خزر به سمنان، تأکید کرد: این طرح در زمره پروژههای بلندمدت تأمین آب برای استان است که قطعاً پیامدهای مثبتی چون توسعه اقتصادی را در پی خواهد داشت.
وی بابیان اینکه انتقال آب خزر در دست پیگیری است، افزود: آب استحصالشده از دریای خزر برای توسعه استان سمنان در شمال فلات مرکزی استفاده میشود و برای نیاز روزمره و عادی مردم نخواهد بود و از این بابت در حوزه اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
ضرورت مدیریت مصرف و منابع آب
استاندار سمنان با اشاره به سیاستهای دولت در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی و توسعه در شهرها و استانهای درگیر با خشکسالی، گفت: طرحهای انتقال بین حوضهای آب بهعنوان طرحهای درازمدت در حال پیگیری دولتمردان است.
چاووشی بیان کرد: برای رفع مشکلات ناشی از خشکسالی سه نوع راهکار بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت وجود دارد که انتقال بینحوزهای در راستای طرحهای میان و بلندمدت قرار میگیرد اما آنچه ما در داخل استان سمنان میبایست به آن دقت داشته باشیم، مدیریت مصرف آب و مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و همچنین شرب و صنعت است.
وی بابیان اینکه نگهداشت داشتهها و منابع آبی در کنار مدیریت مصرف و منابع، دو اولویت اصلی و اساسی در حوزه آب استان سمنان قلمداد میشود که این امر نیازمند عزم همگانی و بهخصوص دستگاههای اجرایی و ذی ربط با مقوله وزارت نیرو است.
استاندار سمنان با بیان اینکه اگر مدیریت مصرف و منابع در استان وجود نداشته باشد آب دریای خزر که هیچ، آب دریای عمان هم کفاف استان را نمی دهد، گفت: اقتصاد استان به آب بستگی دارد و لذا باید عنایت ویژه ای نسبت به مدیریت این منابع حیاتی داشته باشیم.
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