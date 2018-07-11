پیروزی انگلیس مقابل کرواسی در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال انگلیس و کرواسی از ساعت ۲۲:۳۰ چهارشنبه شب در مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه در ورزشگاه لوژنیکی برگزار شد که با پیروزی یک بر صفر انگلیس در نیمه نخست همراه بود.

تریپی‌یر(۵) برای انگلیس گلزنی کرد.

بازی در حالی آغاز شد که بازیکنان انگلیس روی سرعت هافبک های خود خیلی خوب توانستند توپ را به خط حمله منتقل کنند. سه شیرها موفق شدند در دقیقه ۵ روی ضربه آزاد توسط تریپی‌یر گل نخست بازی را به ثمر برسانند تا روند بازی تغییر کند.

شاگردان زلاتکو دالیچ در کرواسی سعی کردند با پاسکاری های متوالی خود در میانه میدان، توپ را به مهاجمان خود برسانند اما دفاع تنومند شاگردان گرت ساوت گیت مانع از گلزنی آنها شد تا بازی در ۴۵ دقیقه ابتدایی با پیروزی یک بر صفر انگلیس همراه شود.