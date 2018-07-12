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۲۱ تیر ۱۳۹۷، ۹:۵۹

صدور ۵۰۵ مورد حکم بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی طی ۶ ماه گذشته

صدور ۵۰۵ مورد حکم بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی طی ۶ ماه گذشته

رژیم صهیونیستی به صدور حکم بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی شدت بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات اسرای فلسطین در گزارشی تاکید کرد که مراجع صهیونیستی از آغاز سال جاری تاکنون ۵۰۵ مورد حکم بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی صادر کرده اند.

در این گزارش آمده است که میزان احکام بازداشت موقت صادره طی ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد به نحوی که در سال گذشته در همین مدت فقط ۳۹۷ مورد حکم بازداشت موقت علیه اسرای فلسطینی صادر شد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۵۰۵ مورد حکم بازداشت موقت ۳۰۶ مورد آن به تمدید مدت بازداشت اسرای فلسطینی از ۲ ماه تا ۶ ماه مربوط می شود.

در این گزارش می خوانیم که تعداد اسرای فلسطینی محکوم به بازداشت موقت به ۴۵۰ تن می رسد، این اسرا از پانزدهم فوریه گذشته شروع به تحریم دادگاه های اسرائیلی کرده اند، هدف از این اقدام اعتراض آمیز به تصویر کشیدن رنج و محنت هایشان است.

کد مطلب 4344713

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