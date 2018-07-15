مقابله با قماربازان اینترنتی جام جهانی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، ارزش فعالیت های این گروه خلافکار بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار عنوان شده است.

این قماربازان با شرط بندی بر روی نتایج بازی های جام جهانی داد و ستدهای کلانی داشته اند و برای پرداخت پول تنها از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم استفاده می کرده اند تا هویتشان مخفی بماند.

این اولین بار است که یک گروه قمارباز اینترنتی بزرگ در چین شناسایی شده که برای فعالیت های غیرقانونی خود از ارزهای دیجیتال استفاده می کند. عملیات شناسایی و دستگیری اعضای این گروه هشت ماه به طول انجامیده است.

سایتی که اعضای این گروه در بخش تاریک و ناشناخته وب برای فعالیت های خود دایر کرده بودند حدود ۳۳۰ هزار کاربر داشته که از نقاط مختلف جهان به آن مراجعه می کردند.

سایت یادشده دارای ۸۰۰۰ اپراتور بوده که برای پذیرش و ثبت نام اعضای جدید از آنها کمیسیون دریافت می کرده اند. تا به حال ۵۴۰ مظنون در همین ارتباط دستگیر شده اند و ۲۶۰ میلیون یوآن پول نیز در ارتباط با همین موضوع بلوکه شده است. تلاش برای شناسایی دیگر گروه های قمارباز مشابه در چین ادامه دارد.