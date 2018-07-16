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۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

شایعه تخریب بیمارستان صحت ندارد

خسارت جزیی به بیمارستان ثلاث‌باباجانی در پی زلزله وارد شده است

خسارت جزیی به بیمارستان ثلاث‌باباجانی در پی زلزله وارد شده است

فرماندار ثلاث‌باباجانی گفت: شایعه تخریب بیمارستان ثلاث‌باباجانی صحت ندارد و در پی زلزله خسارت جزیی به این بیمارستان وارد شد.

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد خسارات احتمالی زلزله امروز اظهار داشت: در پی این حادثه تنها خسارات جزئی در حد ترک خوردن دیوارها به بیمارستان ثلاث باباجانی وارد شده است.

وی افزود: اینکه در شبکه‌های مجازی بحث تخریب بیمارستان با عکس‌هایی از یک منزل مسکونی تخریب شده در زلزله منتشر می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد.

فرماندار ثلاث‌باباجانی تصریح کرد: بیمارستان در حال ساخت است و این آسیب جزئی نشان داد که باید سریعا مقاوم‌سازی‌های لازم انجام شود.

گفتنی است، امروز سه زلزله با قدرت ۳ و ۴.۲، ۳.۵ ریشتر در تازه‌آباد رخ داد و روز گذشته نیز  زلزله‌ای به قدرت ۴.۶ ریشتر این شهرستان را لرزاند.

کد مطلب 4348451

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