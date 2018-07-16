به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان ظهر امروز دوشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا با تاکید بر ایجاد شعبه قاچاق کالا گفت : با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان و کشفیات قابل توجه کالا قاچاق در این حوزه، ایجاد شعبه قاچاق کالا و ایستگاه های بازرسی و توجه به این موضوع ضروری است.

امینیان در ادامه افزود : همچنین در راستای تقویت مبارزه با قاچاق کالا وضعیت روشنایی اتوبان پیامبر اعظم مسیر شهرستان هشترود نیز تقویت شود.

وی گفت : تقویت اکیپ بازرسی مشترک با ادارات مربوطه با مسئولیت اداره صنعت و معدن، در خصوص کشف کالای قاچاق و عرضه خارج از شبکه نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

امینیان در خاتمه خواستار اتخاذ تدابیر لازم در خرید گندم از کشاورزان واقعی و حذف دلالان و واسطه گران شد در این زمینه شد.