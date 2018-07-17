تصادف خونین در محور اردبیل - خلخال ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر؛ طی سانحه رانندگی که عصر امروز سه شنبه در محور اردبیل به خلخال و در حدفاصل روستای خلف لو و آقباش رخ داد، سه نفر کشته و دو نفر با مصدومیت مواجه شدند.

این حادثه طی برخورد رخ به رخ یک دستگاه وانت پیکان که در مسیر اردبیل به سمت سه راهی فاراب حرکت می کرد با یک دستگاه سواری پژو با شماره پلاک غیربومی و احتمالا مسافر که در مسیر مقابل در حال حرکت بود، اتفاق افتاده است.

رئیس پلیس راه استان اردبیل در این خصوص طی گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این حادثه به دلیل بی توجهی راننده پیکان وانت به جلو و خروج از مسیر اصلی به شانه خاکی و در ادامه تلاش برای اصلاح مسیر و ورود به راه اصلی که با از دست دادن کنترل خودرو همراه بوده رخ داده است.

سرهنگ حجت فتاحی ادامه داد: با از دست دادن کنترل خودرو، وانت پیکان در لاین مخالف با پژو پارس به صورت رخ به رخ تصادف کرده که در اثر شدت تصادف دو نفر از سرنشینان خودرو پژو در دم جان خود را از دست داده اند.

وی فوت شدگان در صحنه تصادف را یک کودک سه ساله و یک زن ۶۵ ساله عنوان کرد و متذکر شد: راننده وانت پیکان نیز در اثر این تصادف مصدوم و متاسفانه در مسیر انتقال به بیمارستان فوت کرده است.

رئیس پلیس راه استان در خصوص وضعیت سایر سرنشینان خودرو سواری پژو نیز تاکید کرد که دو سرنشین دیگر سواری پژو شامل یک مرد و یک زن به دلیل مصدومیت به بیمارستان اردبیل اعزام شده و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی می باشند.

وی با اشاره به فصل تابستان و افزایش سفرهای گردشگری در محورهای استان اردبیل، برلزوم توجه و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و مسافران تاکید کرد.