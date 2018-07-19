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۲۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

الوندی به مهر خبر داد

انتشار رمان نوجوان «مثل یک خواب عمیق» در مهرماه

انتشار رمان نوجوان «مثل یک خواب عمیق» در مهرماه

عزت الله الوندی، نویسنده و شاعر کودک و نوجوان از انتشار تازه‌ترین رمان نوجوانش با عنوان «مثل یک خوب عمیق» در مهرماه امسال خبر داد.

عزت الله الوندی، نویسنده و شاعر کودک و نوجوان درباره تازه‌ترین رمانش که برای مخاطبان نوجوان به نگارش درآمده به خبرنگار مهر گفت: «مثل یک خواب عمیق» یک رمان نوجوان است که سفر نوجوانی را از دوره پیش از نوجوانی‌اش تا دوره بلوغ و بزرگ شدن روایت می‌کند.

وی افزود: این رمان با روایت سفر شخصیت اصلی داستان، رسیدن او به دریافت‌هایی از زندگی را نشان داده که به رشد این شخصیت کمک کرده است.

این نویسنده کوک و نوجوان اظهار کرد: «مثل یک خواب عمیق» را حدود ۴ سال پیش نوشتم و در این چند سال چندین بار آن را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دادم تا اینکه بعد از بازنویسی‌های زیاد، بالاخره امسال به این نتیجه رسیدم که دیگر این رمان به درد چاپ شدن می‌خورد و برای انتشار آن با انتشارات «به‌نشر» به نتیجه رسیدیم.  

به گفته الوندی «مثل یک خواب عمیق» حدود ۲۰۰ صفحه است و آنگونه که انتشارات «به‌نشر» وعده داده است، قرار است در مهرماه وارد بازار کتاب شود.

کد مطلب 4351519
علیرضا جباری دارستانی

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