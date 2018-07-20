به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، در مراسمی با حضور استاندار گلستان از خدمات محمود ربیعی قدردانی و محمد حسن پاسوار به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان معرفی شد.

استاندار گلستان با بیان اینکه نیاز ضروری ما در شرایط فعلی اقتصادی، وحدت، همدلی، کار و تلاش است، اظهار کرد: باید سیاست های خودمان را در سرعت بخشیدن به کارها و رسیدن به اهداف توسعه‌ای تغییر داده و از ظرفیت های قانونی نهایت بهره را ببریم.

سید مناف هاشمی افزود: ایجاد رضایتمندی در مردم امروز مهمترین هدف ما و خواسته مسئولین نظام است و باید بتوانیم با وحدت و همدلی، این رضایتمندی را ایجاد کنیم تا مبادا دشمنان این نظام با استفاده از گسل‌های موجود در جامعه به ما آسیب بزنند.

پاسوار سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گلستان هم در این مراسم، مهم‌ترین نیاز امروز کشور و استان را تلاش و کوشش مضاعف دانست و گفت: استانداری به منزله موتور محرکه این حرکت است.

وی افزود: اشتغال، سرمایه گذاری، جلب مشارکت بخش خصوصی و خصوصی سازی و بهبود فضای کار در اولویت کاری ما قرار دارد.

پاسوار همچنین برنامه محوری را یکی از اساس اصلی مدیریت دانست و گفت: تدوین برنامه برای هریک از معاونتها و مجموعه استانداری در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با تعریف شاخص های مناسب، مجموعه استانداری و به دنبال آن استان را به حرکت درآوریم.

گفتنی است، محمد حسن پاسوار دارای مدرک تحصیلی دکتری مدیریت، گرایش سیاست گذاری بخش عمومی از دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور، مشاور ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیر کل دفتر تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور ریاست دیوان محاسبات کشور، عضو هیات مدیره سازمان ورزش شهرداری تهران، مشاور معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، مشاور وزیر ورزش و جوانان در امور دولت، دبیر ستاد برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورزش کشور، مشاور برنامه ریزی حوزه اجتماعی و فرهنگی دبیرخانه مناطق آزاد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دبیر ستاد بودجه کشور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهم‌ترین سوابق اجرایی وی است.