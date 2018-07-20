محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با معرفی هفت نماینده دولت، بررسی چهارمین سوال از رئیس جمهور در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدتی پیش طرح سوال از رئیس جمهور با امضای بیش از ۹۰ نماینده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود که به دلیل عدم معرفی نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به این سوالات، به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: روز گذشته نامه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شد که بر اساس این نامه هفت مسئول برای پاسخ به سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.

وی اظهار داشت: وزرای اقتصاد، دادگستری، تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان نمایندگان رئیس جمهور برای پاسخ به سوال نمایندگان به کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.

پورابراهیمی ادامه داد: این هفت نفر معرفی شده اند، با توجه به اولویت سوال از رئیس جمهور که مورد درخواست جدی نمایندگان است، دستور کار کمیسیون اقتصادی تغییر یافته و سوال از رئیس جمهور روز سه شنبه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.

وی در تشریح محورهای سوال از رئیس جمهور گفت: ۱- چرا علیرغم سخنرانی ها در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز پدیده قاچاق به صورت گسترده در کشور وجود دارد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت مطلوب نیست.

۲- چرا تحریم های بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران علیرغم توافق برجام هنوز استمرار دارد؟

۳- دلیل وجود بیکاری مزمن و کاهش اشتغال که کشور را در شرایط بحرانی قرار داده است، چیست؟

۴- علل ادامه رکود علیرغم اینکه دولت اعلام کرده است از رکود خارج شده ایم، چیست؟

۵- علت کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز چیست؟ چرا دولت در این زمینه اقدام قابل قبولی نداشته است؟

پورابراهیمی گفت: این طرح سوال از رئیس جمهور را بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان امضا کرده اند.