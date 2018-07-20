به گزارش خبرنگار مهر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در آیین افتتاح و بهره‌برداری از بیمارستان برکت شهید ستاری قرچک با بزرگداشت یاد شهدای این منطقه و به‌ویژه سپهبد شهید ستاری گفت: امروز با دسیسه‌های وسیع دشمنان و پیچیده‌تر از ۸ سال جنگ تحمیلی مواجه هستیم که مقابله با آن، صمیمیت، یک‌رنگی، ایثار و از خودگذشتگی سال‌های دفاع مقدس را طلب می‌کند.

محمد مخبر ضمن ابراز خرسندی از افتتاح بیمارستان برکت شهید ستاری برای خدمت‌رسانی به مردم شهرستان قرچک اظهار داشت: باید به جوانان اعتماد کرد و مسئولیت‌های بزرگی را به آنان سپرد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با تأکید بر این نکته که عمده فعالیت‌های این ستاد در حوزه‌ی اشتغال‌زایی و مشارکت‌های اقتصادی در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور است، تصریح کرد: خدا را شاکریم که توانسته‌ایم تاکنون بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور ایجاد کنیم.

وی مجموعه‌ی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را متعلق به آحاد مردم دانست و متذکر شد: با وجودی‌که بودجه‌ ستاد به نسبت اعتبارات دولتی ناچیز است اما در ساخت ۱۰ بیمارستان با وزارت بهداشت مشارکت داشته و امروز هفتمین بیمارستان از این بیمارستان‌ها به بهره‌برداری رسید و افتتاح بیمارستان هشتم هم به زودی انجام خواهد شد.

مخبر هم‌چنین از ساخت ۴ مرکز پیشرفته‌ی درمان سرطان در شهرهای تهران، اهواز و نجف‌آباد خبر داد و تأکید کرد که این مراکز آبروی نظام در حوزه‌ی سلامت خواهند بود.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به کلنگ‌زنی امروز بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی شهید مفتح ورامین با مشارکت وزارت بهداشت گفت: انشاءالله این بیمارستان را تا دو سال آینده آماده‌ی بهره‌برداری خواهیم کرد. علاوه بر این بیمارستان، به زودی عملیات ساخت یک بیمارستان جدید در شهر زاهدان شروع خواهد شد. هم‌چنین ساخت ۲۰۰ مرکز بهداشتی و درمانی نیز توسط این ستاد در سطح کشور در دست اقدام است که تا به امروز ۱۵۴ مرکز به بهره‌برداری رسیده یا در دست تکمیل است و احداث بقیه‌ی مراکز نیز تا پایان سال آغاز خواهد شد.

مخبر در تشریح دیگر اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی بهداشت و درمان اظهار داشت: در سال گذشته هزینه‌ ۷۰ هزار نسخه‌ بیماران سرطانی توسط این ستاد پرداخت شده است. هم‌چنین ۵۰۰ هزار نفر از اقشار روستایی و مناطق محروم و کم‌درآمد در سراسر ایران تحت پوشش بیمه‌ی برکت قرار گرفته‌اند.

پوشش بیمه‌ای ۲۰۰ هزار نفر از ایتام مناطق محروم، تأمین هزینه‌ درمان ۲ هزار کودک ناشنوا با کاشت حلزون گوش و کمک به درمان ناباروری زوج‌های ساکن مناطق محروم از دیگر اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزه‌ی بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی است که دکتر مخبر به آن‌ها اشاره کرد.

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از همکاری و مشارکت هر چه بیش‌تر این ستاد با وزارت بهداشت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این تعامل منجر به ارتقای سلامت و کاهش و قطع واردات دارو به کشور شود.

لازم به ذکر است که روز پنج‌شنبه هم‌چنین گلنگ احداث بیمارستان ۳۵۰ تخت‌خوابی شهید مفتح ورامین با حضور رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، وزیر بهداشت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، مدیرعامل بنیاد برکت، رییس دانشگاه علوم پزشگی شهید بهشتی، نماینده‌ی شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و فرماندار ورامین و جمعی از مسئولان محلی به زمین زده شد. این بیمارستان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و با تخصیص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی بنیاد برکت وابسته به این ستاد ساخته خواهد شد.