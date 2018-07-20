به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش تعدادی از بازیکنان تیم گسترش فولاد از جمله احمد موسوی و مسیح زاهدی با فسخ یکطرفه قراردادشان با تیم گسترش فولاد، به باشگاه پارس جنوبی رفتند.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه گسترش در نامه خود به باشگاه پارس مدعی شده بود این فسخ قرارداد غیر قانونی است و تهدید کرده بود که این مسئله برای بازیکنان و پارس تبعاتی به همراه دارد.

از این روز احمد موسوی از روز گذشته به تمرینات گسترش بازگشت ولی زاهدی همچنان در تیم پارس جنوبی حضور دارد و حتی در دیدار تدارکاتی این تیم هم به میدان رفته است.