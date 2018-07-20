به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش،‌ امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در پیامی درگذشت پدر سید وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل ارتش به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

برادر عزیز جناب آقای سید وحید حقانیان

معاون محترم امور ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی

درگذشت ابوی ارجمندتان، مرحوم حاج سید حسن حقانیان موجب تالم و تاثر شد اما در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست که حضرتش فرمود: و بشرالصابرین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. ضمن ابراز همدردی از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش

سر لشکر سید عبدالرحیم موسوی»