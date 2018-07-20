به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین فتحی سرپرست جدید باشگاه استقلال به همراه دکتر امین نوروزی معاون پزشکی باشگاه صبح روز جمعه در کمپ تمرینی استقلالی ها در ترکیه حضور یافته و در جلسه ای با سرمربی تیم و سرپرست تیم شرکت کردند.

طبق اعلام سایت باشگاه استقلال، در این جلسه که در فضای مثبت و صمیمانه ای برگزار شد، مشخص شد که ایده های سرمربی و سرپرست جدید باشگاه بسیار به یکدیگر نزدیک است. همچنین در این جلسه درباره برنامه ها و گام های بعدی تیم درباره روزها و هفته های پیش رو دو طرف با یکدیگر گفت و گو کردند.

یکی از موضوعات دیگر این جلسه بحث و گفت و گو درباره وضعیت تیام و جپاروف بود که دو طرف به جمع بندی خوبی در خصوص مسایل باشگاه و برنامه های آینده دست پیدا کردند.

جزئیات دیگری از این نشست منتشر نشده است.