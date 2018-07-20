به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی با صدور پیامی درگذشت پدر سیدوحید حقانیان معاون دفتر مقام معظم رهبری را تسلیت گفت.

متن کامل پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

برادر ارجمند جناب آقای سید وحید حقانیان

معاون محترم دفتر مقام معظم رهبری

درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم آقای سیدحسن حقانیان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت گفته، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از خداوند مسئلت میکنم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی