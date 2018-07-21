به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نجفی صبح شنبه در نشست شورای معاونان آموزشوپرورش شرق استان سمنان به میزبانی سالن شهدای دانشآموز شهرستان ضمن بیان اینکه۹۷ هزار ملک در کشور تحت نظر آموزشوپرورش است، ابراز داشت: این املاک ۴۶ هزار سند رسمی دارد که ۲۶ هزار آن وقفی است و از این تعداد ۳۰۰ ملک قلعوقمعی و ۱۷۰ ملک مستهلک الغیر هستند.
وی بابیان اینکه ۱۲ هزار فقره پرونده آموزشوپرورش در دیوان عدالت اداری تشکیلشده است، افزود: حجم بسیاری از این پروندهها را مشکلات آموزشوپرورش و معلمان تشکیل میدهد.
اختصاص ۶۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آموزشوپرورش
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزشوپرورش اعتبارات سال گذشته این سازمان را چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و ابراز داشت: امسال این عدد به شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که با توجه به بودجه مطلوبی که بستهشده است در سالجاری با کمبود بودجه مواجه نخواهیم بود.
نجفی بابیان اینکه آموزشوپرورش در ۷۵۰ نقطه کشور فعالیت دارد، تصریح کرد: رتبهبندی معلمان، قانون نظام رتبهبندی، قانون نظام جذب، نگهداشت و ارتقا معلم و نظام بازنشستگی در آموزشوپرورش اجرا میشود.
وی بابیان اینکه قانون حمایت از خیران مدرسهساز در برنامه ششم توسعه اجرایی میشود، اضافه کرد: اجلاسیه مدیران و روسای آموزشوپرورش سراسر کشور آبان ماه امسال در تهران برگزار میشود.
نظر شما