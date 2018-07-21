معرفی ۴۵۰ طرح صنعتی در استان ایلام به بانک های عامل

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در نشست با سرمایه گذاران با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ طرح در قالب توسعه روستایی و در بخش صنعت با ۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است، تاکید کرد: دستگاهای اجرایی وبانکها با تسهیل در روند پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال پایدار در استان فراهم کنند.

تخصیص تسهیلات بانکی، سرمایه در گردش، بررسی مشکلات حوزه محیط زیست و بهداشت، محل اجرای طرح و انطباق اساسنامه شرکتهای تولیدی با نوع فعالیت از مهمترین مشکلات مطرح شده سرمایه گذاران بخش خصوصی در نشست با استاندار ایلام بود.

استاندار ایلام همچنین به دیدار خانواده شهید جاوید الاثر محمد رضا رضایی و جانباز سرافراز نظر آسا رفت و یاد و خاطره شهدای گرانقدر دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

سلیمانی دشتکی در این دیدار با تاکید بر اهمیت رفع مشکلات خانواده های ایثار گران گفت : اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان است.

شهید محمد رضا رضایی در سال ۶۶ و در عملیات نصر ۳ به درجه رفیع شهادت رسید و نطر آسا در عملیات و الفجر ۱۰ به درجه جانبازی نائل شد.

در ادامه به مناسبت هفته بهزیستی استاندار ایلام از سرای سالمندان شهر یلام بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات درمانی ، روانشناسی و مددکاری ارائه شده به ۳۴ سالمند این مرکز قرار گرفت.