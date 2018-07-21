گوگردی بودن آب شرب شهر چوار/مردم: مسئولان توجه نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مشکل کم آبی در شهر چوار و روستاهای این بخش با ۱۲ هزار نفر جمعیت سالهاست به یک معضل اساسی در استان ایلام تبدیل شده است، در این فصل که گرمای هوا در استان افزیش چشمگیری یافته، مردم این منطقه با برای تامین آب به چشمه ها مراجعه می کنند.

اکثر مردم روستاهای بخش چوار مجبور به تامین آب از طریق تانکر آن هم با پول هستند، آب شهر چوا نیز به دلیل طعم و مزه گوگردی سال هاست که بلااستفاده شده و مسئولان هیچ توجهی به آن نمی کنند.

محمد اکبری از شهروندان بخش چوار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معضل کم آبی در بخش چوار طی ۲۰ سال گذشته وجود داشته و الان هم آب شرب چوار از طعم و مزه گوگردی برخوردار است.

وی گفت: بوی بد آب شرب چوار باعث شده بسیاری از مردم و به خصوص کودکان دچار امراض مختلفی شوند.

اکبری با اشاره به اینکه بارها برای حل مشکلات آب شرب بخش چوار به مسئولان استان مراجعه کرده ایم، گفت: متاسفانه سال های سال است این مشکل وجود دارد و مسئولان توجه نمی کنند.

وی تصریح کرد: کمبود منابع آب جاری و زیرزمینی و نبود آب برای مصرف خانوارهای ساکن در روستاهای این بخش باعث شده بسیاری از مردم از این منطقه مهاجرت کنند.

سد گلال اجرا می شود

در همین حال مدیرآب و فاضلاب روستایی شهرستان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: برای تامین آب شرب بخش چوار و روستاهای این راه اندازی سد گلال در نظر گرفته شده است.

وی گفت:حجم مخزن این سد ۲۰ میلیون متر مکعب است و طول دریاچه آن نیز سه کیلومتر خواهد بود که مشکل آب شرب ۳۲ روستای بخش چوار را رفع و در دراز مدت به کمک تامین آب شرب شهر چوار و بخشی از شهر ایلام خواهد آمد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان نیز در خصوص گوگردی بودن آب شرب شهر چوار گفت: که با هماهنگی های انجام شده آب گوگردی از مدار خارج شده است.

افشین مظاهری اظهار داشت: اگر چنانچه مردم بازهم اعتراض داشتند قطعا توسط کارشناسان این اداره پیگیری می شود.

بخش چوار از توابع شهرستان ایلام در حدود ۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و یکی از شهرهای پرظرفیت ایلام است.

به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، دو صنعت بزرگ پالایشگاه و پتروشیمی ایلام به عنوان بزرگترین پروژه های غرب کشور در این شهر قرار دارد.