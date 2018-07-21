بنیاد روایت فتح در حوزه دفاع مقدس همواره پیشگام بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیبزاده مسئول روابط عمومی سازمان بسیج در حاشیه نشست بصیرتی مسئولان و رابطین حوزه نمایندگی نواحی تهران بزرگ با اشاره به فضاسازی رسانه ای پیرامون استعفای مدیرعامل بنیاد روایت فتح گفت: بنیاد روایت فتح در سالهای گذشته کارهای فاخر متعددی انجام داده و در حوزهی دفاع مقدس همواره پیشگام بوده است.
مسئول روابط عمومی بسیج افزود: کار انقلابی و برای خدا منوط و مشروط به مسائل مادی نیست و در نظام اسلامی خصوصا حوزه فرهنگی، شرط لازم و اساسی نیت خالص، توکل، همت و کار جهادی و انقلابی است.
وی افزود: جابهجایی مدیران امری طبیعی است و نیازی به کار رسانهای هم ندارد. در خصوص احداث پردیس سینمایی باید گفت که اساسا چنین مصوبهای وجود نداشته و در حد یک ایده مطرح بوده است.
حبیبزاده در پایان گفت: از نیروهای انقلابی انتظار میرود که تقوا و اخلاق حرفهای را رعایت کنند و با طرح مباحث واقع و غیر واقع زمینهساز تحلیلهای ناروا نگردند.
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