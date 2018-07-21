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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۵۱

مدیرکل امور بانوان استانداری البرز:

برگزاری جشنواره لباس اقوام در راستای تحقق شعار سال بود

برگزاری جشنواره لباس اقوام در راستای تحقق شعار سال بود

کرج - مدیرکل امور بانوان استانداری البرز گفت: با تخصیص غرفه‌های حمایتی به تولیدکنندگان سعی کردیم در راستای تحقق شعار سال اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اسماعیلی فرد عصر شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره لباس اقوام هدف از برگزاری این نمایشگاه را اقتصادی و فرهنگی دانست و گفت: با تخصیص غرفه‌های حمایتی به تولیدکنندگان سعی کردیم در راستای تحقق شعار سال اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان در این نمایشگاه توانستند به‌صورت مستقیم با مسئولان ارتباط داشته باشند و نحوه فعالیت خود را با آن‌ها در میان گذارند و از تسهیلات دولت استفاده کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری البرز بابیان اینکه نحوه برگزاری نمایشگاه لباس اقوام در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، افزود: ایده‌های جدیدی برای برگزاری این نمایشگاه مطرح شد تا بتوانیم تولیدات اقوام را به بازار مصرف برسانیم.

اسماعیلی فرد با اشاره به اینکه در نمایشگاه لباس اقوام سعی شد که در راستای نشاط افزایی و امید به جامعه اقدام شود، گفت: جشن بزرگ «دختران سرزمین من: ازجمله اقدامات این نمایشگاه بود که با استقبال دوهزارنفری شهروندان البرزی مواجه شد.

کد مطلب 4353112

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