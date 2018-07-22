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۳۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

در معاملات امروز بازار آزاد تهران؛

سکه طرح قدیم ۷۰ هزارتومان گران شد/افزایش قیمت انواع سکه

سکه طرح قدیم ۷۰ هزارتومان گران شد/افزایش قیمت انواع سکه

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه افزایش یافت، سکه طرح قدیم نیز ۷۰ هزارتومان گران شد و نرخ آن از ۳ میلیون تومان گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در جریان معاملات بازار آزاد تهران امروز یکشنبه قیمت انواع سکه افزایش یافت و نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که دیروز از مرز سه میلیون تومان عبور کرده بود، از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان فراتر رفت. به طوری که قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۵ هزارتومان افزایش به ۳ میلیون و ۲۰۸ هزارتومان رسید.

امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم مرز مقاومتی سه میلیون تومان را پشت سر گذاشت و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۷۰ هزارتومان افزایش به ۳ میلیون و ۴ هزارتومان صعود کرد.

همچنین نیم سکه با ۲۳ هزارتومان افزایش به یک میلیون و ۵۴۶ هزارتومان، ربع سکه با ۲۴ هزارتومان افزایش به ۷۸۱ هزارتومان و سکه گرمی با ۳ هزارتومان افزایش به ۴۲۹ هزارتومان رسید.  

امروز قیمت هرگرم طلای ۱۸ عیار به ۲۶۱ هزار و ۹۲۰ تومان رسید.  

کد مطلب 4353881

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