توقف پیام های آزاردهنده اینستاگرام و فیس بوک ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک اعلام کرده اند که به زودی قابلیت عدم مزاحمت یا Do Not Disturb را بر روی سایت ها و اپلیکیشن های خود فعال می کنند تا کاربران کنترل بیشتری بر روی پیام های دریافتی از طریق این دو شبکه اجتماعی داشته باشند.

ظاهرا این خدمات به طور آزمایشی در هر دو شبکه اجتماعی فعال شده و برخی کاربران از دسترسی به آنها خبر داده اند. بر این اساس افراد می توانند یک محدوده زمانی را برای خود انتخاب کنند تا طی این مدت هیچ پیام هشدار یا اطلاع رسانی دریافت نکنند.

آنها همچنین می توانند این قابلیت را به گونه ای تنظیم کنند که به طور کلی هیچ پیامی را دریافت نکنند و تا زمانی که آن را از کار نینداخته اند از دریافت هر گونه پیامی مصون باشند.

پیش از این و در ماه می گذشته کوین سیسترام مدیر عامل اینستاگرام از برنامه ریزی این شرکت برای ارائه خدمات مذکور خبر داده بود. احتمال می رود فیس بوک با توجه به طیف گسترده تر مخاطبانش این خدمات را زودتر از اینستاگرام ارائه کند.