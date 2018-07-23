به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پنجمین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن، تجارت و با تشکیل کارگروه تخصصی تعیین قیمت و حجم وارداتی درخواست‌های واردات کاغذ برگزار شد.

سیدمحمدرضا دربندی درباره این جلسه گفت: در این جلسه ضمن انتشار نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اعلام مرجعیت معاونت مطبوعاتی در خصوص تایید ثبت سفارش متقاضیان ارز دولتی برای واردات کاغذ مطبوعات، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در هفته گذشته ارائه کرد.

نامه وزیر ارشاد به وزیر صنعت در مورد مرجع هماهنگی برای تایید ثبت سفارش کاغذ مطبوعات

به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات «تایید ثبت سفارش دو روزنامه توسط یکی از نمایندگان شرکت‌های تولید کاغذ خارجی، پیشنهاد حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، درخواست انتشار گزارش کامل تمام ثبت سفارشات انجام شده در حوزه کاغذ مطبوعات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، تلاش برای ارائه تسهیلات ریالی با سود کم به مطبوعات و درخواست جلوگیری از صادرات هر نوع کاغذ تولید داخل و یا وارداتی» از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

وی افزود: مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولین فرصت، فهرست کامل متقاضیان واردات کاغذ که سفارش خود را ثبت کرده‌اند، به تفکیک میزان و نوع کاغذ وراداتی، تعداد درخواست‌های گشایش اعتبار شده و درخواست‌های در صف انتظار را برای بررسی، آماده و در اختیار کمیته قرار دهد.

بنا بر این گزارش، محمدعلی اسفندیاری، معاون مدیر کل صنایع شیمیایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند ثبت سفارش‌های انجام شده در حوزه کاغذ، اعلام کرد: تاکنون ۳۴۰ هزار تن کاغذ، ثبت سفارش شده که در تلاش هستیم با همکاری بانک مرکزی و گزارش آماری سامانه جامع تجارت، جزئیات نهایی از این ثبت سفارش‌ها را به اطلاع عموم برسانیم تا مشخص شود این میزان درخواست در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه میزان از این درخواست‌ها اجرایی و عملیاتی شده است.

وی همچنین از تایید عدم افزایش قیمت واردات برای درخواست‌های جدید خبر داد و گفت: بالغ بر ۱۰ میلیون دلار برای شرایط ثانویه وارداتی در نظر گرفته‌ایم.

در پایان این نشست، کمیته‌ای تخصصی متشکل از نمایندگان «واردکنندگان، مطبوعات و نمایندگی برخی شرکت‌های خارجی» جهت بررسی درخواست‌های ارائه شده به کمیته و همچنین درخواست‌های منتظر تایید در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تعیین سقف قیمت و حجم واردات متقاضیان تشکیل و مقرر شد اولین جلسه برای بررسی درخواست‌های موجود امروز دوشنبه اول مرداد ساعت ۱۵ برگزار شود.