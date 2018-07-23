نیازمند نصب بنچ مارک در حاشیه اراضی جنگلی نوشهر هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز بایی لاشکی اظهار داشت: هر عدد پایه بتونی بنچ مارک حدود شش میلیون ریال اعتبار نیاز دارد تا بتوانیم مرز مستنثیات اشخاص با منابع ملی را از طریق بنچ مارک مشخص کنیم.

به گفته وی با وجود ۳۳ روستای حاشیه جنگل در حوزه رویان و بیش از ۵۰ روستا در بخش مرکزی نوشهر خاطر نشان کرد: برای حفاظت از اراضی ملی نیاز به نصب ۵۰۰ عدد بنچ مارک است و طی دو سال گذشته ۶۰۰ بنچ مارک با مشارکت مردم و اعتبارات تخصیصی اداره کل منابع طبیعی نوشهر درمرز اراضی منابع طبیعی و اشخاص نصب شد.

رئیس اداره منابع طبیعی نوشهر - رویان همچنین با اشاره به آزاد سازی ۱۰هزار و ۲۴۴ مترمربع اراضی جنگلی در سه ماهه نخست امسال افزود: این اراضی با احکام قضایی و بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ در هشت فقره صورت گرفت که حفظ این اراضی و جلوگیری از تجاوز مجدد آن نصب بنچ مارک ضروری است.

وی در ادامه افزود: در همین مدت دو هزارو۵۰ مترمربع اراضی ساحلی این شهرستان در چهار فقره با همیاری مالکین آزاد سازی شد به گونه یی که مالکین اراضی خود راغب به عقب نشینی از ساحل و مشخص شدن حریم اراضی خود با ساحل هستند.

اداره منابع طبیعی نوشهر-رویان علاوه بر ۵۰ کیلومتر طول ساحلی حدود ۱۰۰ هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.