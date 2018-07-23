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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

الاهلی قطر به دنبال مهاجم تونسی

مرزوقی ، همبازی جدید ابراهیمی

مرزوقی ، همبازی جدید ابراهیمی

یک مهاجم تونسی به عنوان همبازی امید ابراهیمی در تیم الاهلی بازی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه الاهلی قطر در آستانه آغاز فصل جدید رقابت های فوتبال به دنبال تکمیل کادر بازیکنان خارجی خود هستند و در همین راستا پس از جذب امید ابراهیمی به دنبال توافق با یک مهاجم از کشور تونس خواهند بود.

باشگاه الاهلی قطر هفته گذشته در یک بازی دوستانه مقابل تیم صفاقسی تونس قرار گرفت و با نتیجه چهار بر صفر شکست خورد. علاء الدین المرزوقی مهاجم صفاقسی زننده دو گل تونسی ها در این مسابقه بود و حالا میلان ماچالا سرمربی الاهلی از مسئولان این باشگاه درخواست کرده برای جذب این بازیکن وارد عمل شوند.

باشگاه الاهلی تا کنون با ۳ بازیکن خارجی مورد نظر خودش توافق کرده و امید ابراهیمی از ایران ، نایجل هلندی و محسن متولی بازیکن اهل مراکش را به خدمت گرفته است. با جذب مرزوقی فهرست ۴ بازیکن خارجی الاهلی تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 4354619
رضا خسروي

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