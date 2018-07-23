تحقیق و تفحص از بانک مرکزی کلید خورد

عامر کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دو طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادر در این کمیسیون تصویب شد. بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس، تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته را در جلسه کمیسیون مصوب کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع فوق از طرح سئوال و تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در حوزه های تخصیص ارز و التهابات بازار ارز خبر داد.

وی از طی مراحل پایانی رسیدگی به اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خبر داد و ابراز امیدواری کرد: تصویب این قوانین کار را برای تجار و تولیدکنندگان تسهیل کرده و شرایط را برای رونق اقتصادی در کشور فراهم کند.