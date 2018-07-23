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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

صبح امروز؛

تعدادی از اعضای فراکسیون امید با رئیس‌جمهور دیدار کردند

تعدادی از اعضای فراکسیون امید با رئیس‌جمهور دیدار کردند

تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید صبح امروز(دوشنبه 1 مرداد) با حسن روحانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

 در این دیدار روسای کمیسیون ها و اعضای هیات رئیسه عضو فراکسیون امید نیز حضور یافتند.

بر این اساس، محمدرضا عارف، علی مطهری، مصطفی کواکبیان، الیاس حضرتی، فاطمه سعیدی، نجفی خوشرودی، محمدرضا تابش، علی اصغر یوسف نژاد، عبدالکریم حسین زاده، محمدعلی وکیلی، محمدرضا رحیمی، کیخا، بهرام پارسایی در این دیدار حضور داشتند.

به گزارش مهر، آخرین دیدار فراکسیون امید با رئیس‌جمهور اسفند ماه سال ۹۵ برگزار شده بود.

کد مطلب 4354707

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